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Cunningham: "Pozisyonumun gelmiş geçmiş en iyisi olmak istiyorum"

Eski Oklahoma State Üniversitesi guardı Cade Cunningham, pozisyonunda gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski Oklahoma State Üniversitesi guardı Cade Cunningham, pozisyonunda gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmak istediğini söyledi.

Bu yılın NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi öngörülen Cunningham, "The Old Man And The Three" isimli podcast'te, Dallas Mavericks guardı JJ Redick'e NBA'deki ilk sezonundaki hedeflerini açıklayarak, pozisyonundaki en iyi oyuncu olmak istediğini belirtti:

"İlk yılımda playofflara katılmak istiyorum, kesinlikle o yarışta bulunmak isterim. Yılın Çaylağı ödülünü kesin kazanmak isterim. İkinci yıl, eğer seçilebilirsem All-Star olmak isterim. Ayrıca, oynayacağım pozisyon hangisi olacaksa, o pozisyonda tarihin en iyi oyuncusu olmak isterim."

Cunningham'ın pozisyonu point guard ve şutör guard olarak kayıtlara geçiyor olsa da, 2.03m boyunda olduğu için, şutör guard pozisyonunda oynaması bekleniyor.


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