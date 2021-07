Cunningham: "Pozisyonumun gelmiş geçmiş en iyisi olmak istiyorum"

Eski Oklahoma State Üniversitesi guardı Cade Cunningham, pozisyonunda gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmak istediğini söyledi.



Bu yılın NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi öngörülen Cunningham, "The Old Man And The Three" isimli podcast'te, Dallas Mavericks guardı JJ Redick'e NBA'deki ilk sezonundaki hedeflerini açıklayarak, pozisyonundaki en iyi oyuncu olmak istediğini belirtti:



"İlk yılımda playofflara katılmak istiyorum, kesinlikle o yarışta bulunmak isterim. Yılın Çaylağı ödülünü kesin kazanmak isterim. İkinci yıl, eğer seçilebilirsem All-Star olmak isterim. Ayrıca, oynayacağım pozisyon hangisi olacaksa, o pozisyonda tarihin en iyi oyuncusu olmak isterim."



Cunningham'ın pozisyonu point guard ve şutör guard olarak kayıtlara geçiyor olsa da, 2.03m boyunda olduğu için, şutör guard pozisyonunda oynaması bekleniyor.