Cüneyt Yis: 'Bitmiş bir şey yok'

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Erzurumspor FK'ya 2-1 yenilen Altınordu'nun yardımcı antrenörü Cüneyt Yis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Altınordu Yardımcı Antrenörü Cüneyt Yis mağlubiyet serisine son veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.



Son 7 haftadır mağlup olduklarına dikkati çeken Yis, "Buraya geldiğimizde arkadaşlarımızla bunu sonlandıracağımıza inanıyorduk. İyi motive olmuş maça da iyi başlamıştık. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Mağlup olduk ama hiç olmazsa istediğimiz oyun direncini gösterebildik. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 19 haftalık bir periyot var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra galibiyet serimizi başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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