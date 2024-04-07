Cüneyt Özdemir: "Eserinle gurur duy paşam"

Gazeteci ve yorumcu Cüneyt Özdemir, Süper Kupa maçının yarıda kalmasının TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cüneyt Özdemir: 'Eserinle gurur duy paşam'
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07 Nisan 2024 22:23
Son güncelleme 07 Nisan 2024 22:25
Gazeteci ve yorumcu Cüneyt Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştirdi.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Büyükekşi'nin gülen yüzünün ekranlara gelmesi sonrası Özdemir, "Süper Kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyfendi sırıtıyor..." dedi.

Özdemir, "Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün yere sen gülmeyeceksin de kim gülecek paşam!" ifadelerini kullandı.



ÇAKAR: "AL EVİNE GÖTÜR"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da Büyükekşi'yi eleştirdi.

Çakar, sosyal medya hesabından, "Eyyy Mehmet Büyükekşi adlı şahıs! Süper Kupa'yı al, evine götür, güzelce sabunla yıka, sonra uygun bir yere koy…" paylaşımını yaptı.

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