Cüneyt Dumlupınar: 'Hak edilmiş bir galibiyet aldık'

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, BB Erzurumspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Böyle zorlu bir mücadeleyi kazanmış olarak Adana'ya döneceğimiz için mutluyuz. İyi bir oyunla, hak edilmiş bir galibiyet aldık. Önümüzde 6 maçlık bir sezonumuz vardı ve çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Biz maç maç bakıyoruz. Bugün de final maçlarımızdan birini Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynadık." şeklinde konuştu.



Kalan maçlara odaklanacaklarına dikkati çeken Dumlupınar, "Bu akşam sevineceğiz ama yarından itibaren Altay maçına odaklanacağız. Bu maçı sadece bir takım olarak kazanmadık, Adana şehri olarak da kazandık. Bizler sahada mücadele ettik ancak onların duaları bizimleydi. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.



