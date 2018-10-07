Cüneyt Çakır'a Muslera pozisyonu için Nani hatırlatması!

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın Muslera'nın 1. dakikadaki pozisyonu için sosyal medyada Çakır'a Nani üzerinden yüklenildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları, Çakır'ın Avrupa'da kırmızı kart gösterdiği Luis Nani ve Tom Carroll pozisyonları hatırlatarak, devam kararına tepki gösterdi.
2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United-Real Madrid maçında Nani'ye kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır, Tottenham-Dortmund maçında aynı faulü yapan Tom Carroll'a da sarı kart vermişti.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları, Çakır'ın Avrupa'da kırmızı kart gösterdiği Luis Nani ve Tom Carroll pozisyonları hatırlatarak, devam kararına tepki gösterdi.
2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United-Real Madrid maçında Nani'ye kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır, Tottenham-Dortmund maçında aynı faulü yapan Tom Carroll'a da sarı kart vermişti.
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