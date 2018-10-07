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Cüneyt Çakır'a Muslera pozisyonu için Nani hatırlatması!

Antalyaspor-Galatasaray maçının ilk dakikasında Muslera'nın pozisyonu için sosyal medyada Çakır'a Nani üzerinden yüklenildi.

Kaynak: Sporx.com
Cüneyt Çakır'a Muslera pozisyonu için Nani hatırlatması!
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07 Ekim 2018 00:01
Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın Muslera'nın 1. dakikadaki pozisyonu için sosyal medyada Çakır'a Nani üzerinden yüklenildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları, Çakır'ın Avrupa'da kırmızı kart gösterdiği Luis Nani ve Tom Carroll pozisyonları hatırlatarak, devam kararına tepki gösterdi.

2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United-Real Madrid maçında Nani'ye kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır, Tottenham-Dortmund maçında aynı faulü yapan Tom Carroll'a da sarı kart vermişti.



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