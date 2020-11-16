Cüneyt Çakır'a Çekya - Slovakya maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasında düdük çalacak

Haber; AA
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Cüneyt Çakır'a Çekya - Slovakya maçında görev
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16 Kasım 2020 14:09
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.



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