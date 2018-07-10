Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor!

SPORX ÖZEL - 2018 Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden ve gösterdiği performansla takdir edilen Cüneyt Çakır ve ekibi, Fransa - Hırvatistan finalinin ardından Türkiye'ye geri dönüyor.



Dünya Kupası'nda Fas - İran, Nijerya - Arjantin grup maçlarının yanısıra Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final maçını yöneten Cüneyt Çakır ve ekibi, pazartesi günü 08.05'te Rus havayolu şirketi Aeorflot'un uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek. Uçak iniş saatinin 11.05 olması beklenen Çakır ve ekibinin 1 aydan uzun süren Rusya macerası da bitecek ve ülkeye geri dönecekler.



42 yaşındaki Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'yla birlikte daha önce 2014 Dünya Kupası'nda da turnuvanın en başarılı hakemlerinden biri olmuştu.



