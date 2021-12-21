Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Al-Kuwait ile Al-Qadisia arasında oynanacak Kuveyt Emir Kupası finali için görevlendirildi.



21.12.2021 Salı günü saat 18:45'te başlayacak olan müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yapacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan Sayedali M.Sayedali ve Omar A. Alshatti, dördüncü hakemi Abdullah M. Arab, AVAR'ı da Abdullah K. Hendeal olacak.





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