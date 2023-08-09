Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu

Eski hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 17:40
Geçtiğimiz yıl hakemliği bırakan eski hakem Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu.

Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Cüneyt Çakır'ın getirildiği açıklandı.

Kasım ayında 47 yaşına girecek olan Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery