Cüneyt Çakır için jübile düzenlenecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Gaziantep'te Çekya ile mücadele edecek.



Gaziantep'te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5'inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında Cüneyt Çakır'a plaket takdim edecek.



CÜNEYT ÇAKIR'IN KARİYERİ



385 Süper Lig maçı (Süper Lig tarihinin en fazla maç yöneten hakemi)

204 Uluslararası maç

29 Derbi maçı

54 Şampiyonlar Ligi grup maçı (Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla maç yöneten 3. hakemi)

1 Şampiyonlar Ligi Finali ve 6 Şampiyonlar Ligi Yarı Finali (Urs Maier'den sonraki en kariyerli Şampiyonlar Ligi hakemi)

59 milli maç



FİNALLER (2)



1 Şampiyonlar Ligi Finali

1 Kıtalararası Kulüpler Finali



YARI FİNALLER (13)



2 Dünya Kupası

1 Avrupa Şampiyonası

6 Şampiyonlar Ligi

2 Avrupa Ligi

1 Under 21

1 Under 20



TURNUVALAR (12)



2 Dünya Kupası

3 Avrupa Şampiyonası

1 Olimpiyat Oyunları

1 Kıtalararası Kulüpler Şampiyonası

1 U21 Avrupa Şampiyonası

3 U20 Dünya Kupası

1 U19 Avrupa Şampiyonası



KADRO 10 KASIM'DA AÇIKLANACAK



Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.



A Millilerimiz 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır Stadyumu'nda, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele Mart 2023'de başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri grup maçları için kadronun da şekillenmesinde önemli bir gösterge olacak.



BİLETLER SATIŞA ÇIKTI



Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı.



Öncelikli olarak Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlayan bilet satışları bugün saat 17.00 itibarıyla genel satışa çıkacak. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu ise aranmayacak.



Türkiye-İskoçya ve Türkiye-Çekya maçlarının tribün bilet fiyatları ise Kale Arkası Tribünler için 30 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 50 TL olarak belirlendi.





