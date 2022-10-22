Cüneyt Çakır'dan jübile açıklaması

TFF tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır'ın vedası Avrupa'da da geniş yer bulurken tecrübeli hakemin vedasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'a jübile düzenlemek istediği ve konuyu UEFA'ya danıştığı ortaya çıkarken, Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen de tecrübeli hakemle konu hakkında yaptığı görüşmeyi aktardı. İşte Ersen'in sözleri ve Cüneyt Çakır'ın kısa açıklaması...



İŞTE CÜNEYT ÇAKIR'IN CEVABI



"Önce Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştum. Sonra Cüneyt hoca ile. Büyükekşi bu fikrin Çakır ile sınırlı kalmayacağını söyledi. Gaziantep'te oynanacak İskoçya milli maçında veya üç gün sonraki Çekya müsabakasında deneyimli hakeme jübile yapacaklarının altını çizdi. Bununla da yetinmedi; "görevde olduğum sürece hakemliği bırakan her isim için aynı uğurlamayı düşünüyorum" dedi." "UEFA'ya danıştınız mı?" dedim. "Evet, yanıt bekliyoruz ama onlar ne derse desin özel maç bunlar, mutlaka yapacağız" yanıtını verdi. Önerdiğim gibi, yıllarca omuz omuza verdiği, kader birliği yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da orada olacaklar umarım.



Cüneyt Çakır'ı aradım. Sesinden belli, çok mutlu olmuş. "Ne demek ağabey, gurur duyarım, koşa koşa giderim" dedi. Bu düzeyde ve kalitede bir hakemin omuzlarda veda etmesi futbolun ruhunu çözemeyenlere anlamlı bir mesaj olacaktır. Düşünene de, kabul edene de teşekkürler."





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