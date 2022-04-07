Cüneyt Çakır'a 'Yılın hakemi' ödülü!

İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.



Ödüller, İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından klasmandan çıkarılan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, yılın hakemi ödülüne layık görüldü.



Tecrübeli hakem, katılamadığı ödül törenine gönderdiği mesajda, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmayı çok isterdim ama olamadım maalesef. Ben bu ödülü, saha içinde ve dışında omuz omuza mücadele ettiğim tüm ekip arkadaşlarım adına, ayrıca doğruluk, dürüstlük ve hakemlik onuru adına alıyorum." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor, Beşiktaş, Anadolu Efes, VakıfBank kulüpleri ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, milli sporcular Uğurcan Çakır, Zehra Güneş, Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli ve Emre Sakçı'ya da ödül verildi.



