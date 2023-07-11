Cüneyt Çakır'a UEFA'dan yeni görev

Eski hakem Cüneyt Çakır, Astana - Dinamo Tiflis maçında hakem gözlemciliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cüneyt Çakır'a UEFA'dan yeni görev
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11 Temmuz 2023 14:24
Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.

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