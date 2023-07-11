Cüneyt Çakır'a UEFA'dan yeni görev

Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.