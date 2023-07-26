Cüneyt Çakır'a, Rusya'dan görev

Cüneyt Çakır'ın Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı Uzman Hakem Komisyonu'nda görev yapacağı duyuruldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Cüneyt Çakır'a, Rusya'dan görev
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26 Temmuz 2023 17:17
Dünyaca ünlü Türk hakem Cüneyt Çakır'ın Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı Uzman Hakem Komisyonu'nda görev yapacağı açıklandı.

Federasyonun resmi internet sayfasından yapılan resmi açıklamada, eski hakem Cüneyt Çakır'ın Rusya Futbol Federasyonu Başkanı yönetimindeki bilirkişi değerlendirme komisyonunun güncellenen kadrosuna katıldığı duyuruldu.

Çakır ile eski Sırp hakem Milorad Mazic'in yeni sezonda federasyona bağlı Uzman Hakem Kurulu'nun karar merciinde görev alacağı da eklendi.

Kasım ayında 47 yaşına girecek olan Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.

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