Cüneyt Çakır'a Rusya'dan çarpıcı teklif!

Eski hakem Cüneyt Çakır'a Rusya Futbol Federasyonu tarafından Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılması için teklif yapıldı.

, Fotoğraf; AA
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Cüneyt Çakır'a Rusya'dan çarpıcı teklif!
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29 Haziran 2023 17:50
Son güncelleme 29 Haziran 2023 17:57
2022'de hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, eski Sırp hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Futbol Federayonu'ndan davet aldı.

Usta hakemin adı son dönemde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Genel Kurul'un ardından Merkez Hakem Komitesi'nde başkanlık görevi için geçiyordu.

Fanatik'in haberine göre; Lale Orta'nın ardından yeni MHK başkanı henüz belli olmazken, 46 yaşındaki eski hakem, Rusya'dan davet aldı.

MILORAD MAZIC VE CÜNEYT ÇAKIR

Cüneyt Çakır, eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacak. Çakır ve Mazic, tartışmalı pozisyonlar hakkında yorumlarda bulunacak. Rusya Futbol Federasyonu, son dönemde artan hakem tartışmalarının önüne bu yöntemle geçmek istiyor.



 
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