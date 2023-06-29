Cüneyt Çakır'a Rusya'dan çarpıcı teklif!

2022'de hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, eski Sırp hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Futbol Federayonu'ndan davet aldı.Usta hakemin adı son dönemde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Genel Kurul'un ardından Merkez Hakem Komitesi'nde başkanlık görevi için geçiyordu.Fanatik'in haberine göre; Lale Orta'nın ardından yeni MHK başkanı henüz belli olmazken, 46 yaşındaki eski hakem, Rusya'dan davet aldı.Cüneyt Çakır, eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacak. Çakır ve Mazic, tartışmalı pozisyonlar hakkında yorumlarda bulunacak. Rusya Futbol Federasyonu, son dönemde artan hakem tartışmalarının önüne bu yöntemle geçmek istiyor.