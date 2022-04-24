Cüneyt Çakır'a alkışlı destek!

Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı tribünler ve iki takım futbolcuları alkışladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cüneyt Çakır'a alkışlı destek!
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24 Nisan 2022 20:18
Daha önce görevden alınan, MHK'nın değişmesiyle tekrar maça atanan Cüneyt Çakır'a büyük jest geldi.

Antalyaspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı alkışlarla destek verdi.

Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.

İşte o anlardan bir kare:



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