Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın kaç yaşındadır?

Cüneyt Arkın kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Silivri'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

07 Ağustos 2018 02:39
Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın kaç yaşındadır?
Cüneyt Arkın hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce birçok filmde rol alan ve geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak tekrar gündeme gelen Cüneyt Arkın bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz... CÜNEYT ARKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiğihikayeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.

1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cünety Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.

Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı.



CÜNEYT ARKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yeşilçam'ın usta ismi 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün Silivri'de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.

"NORMAL SERVİSE ALACAĞIZ"

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "Cüneyt Bey 16.00 civarı geldi. Şuuru kapalıydı. Cüneyt Bey, KOAH hastası. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda devam ediyoruz tedavisine" şeklinde konuştu.

"DÜNE GÖRE DURUMU DAHA İYİ"

Usta oyuncunun sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu anlatan Arkaz, şöyle devam etti:

"Bugün saat 10.00 gibi konuştuk , elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor beklemediğim bir şekilde. Hepimiz çok sevindik, sevdiğimiz bir insan herkes gibi. Elimizden geleni yapıyoruz."

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