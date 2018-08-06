Cüneyt Arkın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını korkuttu

Cüneyt Arkın, solunum sıkıntısı dolayısıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. KOAH hastası olduğu bilinen Arkın'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada 'Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda' mesajı paylaşıldı. Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi

06 Ağustos 2018 13:43
Cüneyt Arkın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını korkuttu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından da "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Hürriyet

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