Cüneyt Arkın ve Rıdvan Dilmen aynı sahnede

Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı "Doktorlar" adlı dizinin, Fenerbahçe antrenman yaptığı sırada Dereağzı Tesisleri'nde çekilen sahnesi.

08 Ağustos 2018 21:06
Cüneyt Arkın ve Rıdvan Dilmen aynı sahnede
Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı "Doktorlar" adlı dizinin, Fenerbahçe antrenman yaptığı sırada Dereağzı Tesisleri'nde çekilen sahnesi.



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