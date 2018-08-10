Cüneyt Arkın ve Rıdvan Dilmen aynı sahnede

Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı "Doktorlar" adlı dizinin, Fenerbahçe antrenman yaptığı sırada Dereağzı Tesisleri'nde çekilen sahnesi.

10 Ağustos 2018 09:19
Cüneyt Arkın ve Rıdvan Dilmen aynı sahnede
Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı "Doktorlar" adlı dizinin, Fenerbahçe antrenman yaptığı sırada Dereağzı Tesisleri'nde çekilen sahnesi.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.





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