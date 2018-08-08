Cüneyt Arkın ve Rıdvan Dilmen aynı sahnede

Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı "Doktorlar" adlı dizinin, Fenerbahçe antrenman yaptığı sırada Dereağzı Tesisleri'nde çekilen sahnesi.

08 Ağustos 2018 21:06
Cüneyt Arkın ve Rıdvan Dilmen aynı sahnede
Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı "Doktorlar" adlı dizinin, Fenerbahçe antrenman yaptığı sırada Dereağzı Tesisleri'nde çekilen sahnesi.



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Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


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