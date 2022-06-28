Cüneyt Arkın kaç yaşında öldü, Cüneyt Arkın hasta mıydı?

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Cüneyt Arkın hayatını kaybetti ve geride bir çok anı ile birlikte sayısız film bıraktı. Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın sevilen sinema filmleri ile birlikte neredeyse bir halk kahramanı olacak kadar sevilen bir isim olarak hayata gözlerini yumdu. Peki Cüneyt Arkın aslında kimdir? Cüneyt Arkın'ın özellikleri, Cüneyt Arkın hastalığı neydi?Cüneyt Arkın konusunda merak edilenler bulunuyor. Bunların başında Cüneyt Arkın ölüm sebebi, Cüneyt Arkın neden vefat etti olarak değerlendiriliyor.Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu.Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır. Doğum tarihi ise 8 Eylül 1937'dir. Cüneyt Arkın Eskişehir'de doğdu ve Eskişehir Atatürk Lisesi'ni bitirdi ve 1961'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın Eskişehir'in bir köyünde 1937 yılında doğdu, yokluk içinde büyüdü. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatır yazıyordu. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.1998 - Gülün Bittiği Yer2001 - Bıçak Sırtı2001 - Gölge Ekibi2006 - Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu2007 - Çılgın Dersane2008 - Çılgın Dersane Kampta2008 - Afacanlar Sınıfı2014 - Gulyabani2014 - Panzehir2016 - Kafes 2Cüneyt Arkın yaklaşık olarak 300 filmde rol aldığı biliniyor. Hayatını kaybeden sinema oyuncusu Cüneyt Arkın hangi filmlerde oynadı? Cüneyt Arkın'ın rol aldığı filmler hangileri? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.