CUMHURİYET 100 YAŞINDA! KUTLU OLSUN!

Türkiye bugün tarihinin en özel ve en anlamlı günlerinden biri yaşıyor... Cumhuriyetimiz tam 100 YAŞINDA!Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadelesi ve fedakarlıkları sayesinde bugün gururlandığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşarken, çocuklar gibi mutluyuz... Ve bu özel günde, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, geçmişe saygıyla bakarken geleceğe umutla yürüyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz...Bu anlamlı kutlama gününde, Cumhuriyetin temel değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük ilkeleriyle şekillenen Cumhuriyetimizin temel taşlarını daha da güçlendirmek için ulus olarak sonsuza kadar mücadele edeceğiz. Her bir bireyin katkısıyla, gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakma sorumluluğunu taşıyoruz ve bu görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyerek, çağdaş bir Türkiye için yılmadan çabalayacağız. Eğitimde en üst seviye, bilim ve teknoloji alanında ilerlemek, çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için durmadan projeler geliştirmeye devam etmeliyiz...Cumhuriyetin 100. yılı, daha da güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bir yıl olacak. Bu süreçte, toplumun birbirini kucaklayarak, herkesin eşit ve özgür şekilde yaşadığı güzel ülkemizi, sonuna kadar koruyup, kollayacağız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, Cumhuriyet çatısı altında birlikte huzur içinde yaşayacağız. Vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü sonuna dek koruyacağımıza söz veriyoruz.Tarihimizle, Mustafa Kemal Atatürk ile, yüz binlerce kahramanımızla, şehirlerimizle, vatan aşkıyla yanıp tutuşan milyonlarımızla gurur duyarken, geleceğe umutla bakan bir topluluk olarak, Cumhuriyetin 100. yılını sevinçle kutluyoruz...Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz... Ve onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz...