Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği işbirliğinde, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Dolmabahçe önlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başladı.



Türkiye Yelken Federasyonunun 2023 takviminde yer alan yarışların İstanbul etabı kapsamında düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'na, yerli ve yabancı 1000'e yakın yarışçı katıldı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan ve startı İstanbul Boğazı'nda verilen yarış, Dolmabahçe'de sona erdi.



