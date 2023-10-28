29 Ekim

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı. Organizasyon kapsamındaki 100. Yıl Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 15:28
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği işbirliğinde, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Dolmabahçe önlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2023 takviminde yer alan yarışların İstanbul etabı kapsamında düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'na, yerli ve yabancı 1000'e yakın yarışçı katıldı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan ve startı İstanbul Boğazı'nda verilen yarış, Dolmabahçe'de sona erdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery