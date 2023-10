Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'yi tanıtmayı sürdürüyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklette tarihi bir yıl geçirdiklerini ve bunu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) ile taçlandırmak istediklerini söyledi.



Emin Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 23-30 Nisan'da gerçekleştirilemeyen turun, 8-15 Ekim'de yapılacağını hatırlatarak, "Cenabıhak, böyle bir felaketi insanlığa bir daha göstermesin. Ülkemiz bu felaketin altından kalktı, kalkıyor. Biz de bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ekim ayına aldık." dedi.



Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Müftüoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bisikleti ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Sadece Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için değil, Sivas'tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu ile Samsun'dan başlayan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nu yaptık. Himayelerine aldılar. Sonra Konya'da Veledrom'u yaptılar. Bu Veledrom sayesinde ülkemize büyük başarılar gelecek." diye konuştu.



Bisiklette bu yıl çok önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Müftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yıl, bisiklet federasyonu için ülkenin en iyi yıllarından biri. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır organizasyonlar yaptık. Yol ve dağ bisikletinde çok sayıda üst düzey yarış yaptık. Olimpiyat kotası da önümüzdeki ay bitiyor, kotayı da almış olacağız. Bu yıl sportif açıdan tarihi bir yıl. 2011'de ülkemizde veledrom yokken o zamanki projemizle Avrupa'da altın madalya almıştık. Tarihin ikinci ve üçüncü madalyalarını, bir gümüş ve bir bronzla bu yıl aldık. Veledromla birlikte yeni sporcular gelecek. Kasım ayında tüm illerden sporcuları Konya'da toplayarak seçmeler yapacağız. 2028'in olimpik takımını kuracağız ve madalya hedefi ile 2028'e adım atacağız. Ayrıca bu yıl Sakarya Üniversitesi'nden Koray Cantez hocamız, bir ilki gerçekleştirdi. Yol bisikletinde uluslararası hakemimiz oldu. Sonuç olarak organizasyon, başarı, hakemlik ve tüm camia olarak iyi bir yıl geçiriyoruz."



"Tarihi bir yılı yaşıyoruz"



Emin Müftüoğlu, Türkiye'de bisiklette ve bisiklet sporuna olan ilginin giderek arttığını dile getirerek, "2008 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun TRT'de yayımlanmasıyla önemli bir algı ve gelişme oldu. Ülkemizde 2008 öncesi satılan bisikletlerle bugünkü veriler arasında çok büyük fark var. 2006 yılında 5-6 kişiyle yapmaya çalıştığımız masterlar yarışı bugün 2 bin kişiyi buldu. Gelecekte 10 binleri bulacak. Avrupa'da 20 bini bulduysa burada yakın tarihte 10 bini çok rahat bulacağına inanıyorum. Yani bisiklet adına bu yıl yapılabilecek her şey yapıldı ve çok güzel bir yıl geçti. Tarihi bir yılı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin en önemli tanıtım araçlarından bir tanesi"



Emin Müftüoğlu, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yönelik hazırlıkların tamamlandığını anlatarak, "Turda ilk defa bir start baştan sona canlı yayımlanacak. Bu da önemli bir gelişme oldu. Alanya-Antalya etabı start verildiği andan itibaren sonuna kadar canlı olarak yayımlanacak. TRT Spor ve TRT Yıldız'dan yayınlar devam edecek. Eurosport her gün iki saati yayımlayacak. Siz Anadolu Ajansı başta olmak üzere Türkiye Spor Yazarları Derneğinin akredite ettiği kalabalık medya grubu turu takip edecek." şeklinde görüş belirtti.



Tura olan katılım ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Müftüoğlu, şunları kaydetti:



"24 takım, 168 sporcuyla pazar günü start alacağız. Bu yıl farklı şeyler de yaptık. İlk defa fotoğraf yarışması olacak. Herkesin bu yarışa katılma hakkı var. Bunun ödülü de var. Bu da kamuoyunu oraya yönlendirme ile ilgili yeni bir gelişme. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun hatıra ormanını Alanya'da gerçekleştiriyoruz. Herkesi oraya bekliyoruz. En önemlisi bütün halkı bu turu izlemeye davet ediyoruz. Çünkü kamuoyu desteği olmazsa hiçbir şey ayakta kalamaz. Ben bu turun da çok farklı olacağına inanıyorum. Çok güzel bir organizasyon ortaya çıkaracağız. Tur, Türkiye'nin en önemli tanıtım araçlarından bir tanesi. Geçen yıl 190 ülkede 615 milyon haneye ulaştık. Bu çok önemli bir sayı. Beş kıtada yayın yaptık. Turizm Geliştirme Ajansı ile çalışıyoruz. Bu yıl da yabancı gazeteciler gelecek. Tanıtım anlamında da güzel bir tur geçireceğimize inanıyoruz."



"Bisikletçilerin gözü burada"



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dünyaca ünlü isimlerin yarışacağını belirterek, "İngiliz bisikletçi Mark Cavendish turda daha önce 11 etap kazandı. Alman Andre Greipel de aynı sayıda etap kazanmıştı. Cavendish rekor kırmak için gelecek. Kendisi dünyanın en önemli sprinterleri ve Fransa Turu'nda en çok etap alan sporcular arasında. Karşısında da bu yılın Fransa Turu'nun sprint lideri Belçikalı Jasper Philipsen var. İkisi de çok ünlü sporcular. Bisikletçilerin gözü hep burada. Bu da turun önemini ve özelliğini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yıl turda parkur değişikliğine gittiklerini vurgulayan Müftüoğlu, "Mesela Alanya-Antalya ve Kemer-Kalkan'dan sonra Fethiye-Babadağ yapacağız, kraliçe etabı. Sonrasında bu yıl Bodrum-Selçuk etabına Şirince'yi koyduk. Yine bir yokuş etabı var. İzmir'e giderken yeni bir yokuş etabı kurduk. Eskiden kraliçe etabını alan turu bitirirdi ama bu yıl sonuna kadar büyük bir mücadele var. Yani parkurlarımız farklı, sporcularımız ünlü ve tanıtım anlamında çok önemli. Turizme ve ülke tanıtımına katkısı olacak bir tur bekliyoruz." açıklamasını yaptı.



Türkiye'den Beykoz Belediyespor, Spor Toto Cycling Team ve Konya Büyükşehir Belediyespor takımlarının turda mücadele vereceğini anlatan Müftüoğlu, "Bu turda ilk defa üç Türk takımız start alacak. Bu da ülkemizdeki ilklerden biri oluyor. Yani takımıyla sporcusuyla organizasyonuyla hakemliğiyle çok önemli bir yıl geçiriyoruz. Bu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile de taçlanmış olacak." ifadelerini kullandı.