Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabı start aldı!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) altıncı gününde Bodrum-Selçuk etabı başladı.



Etabın startı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum Kalesi önünden verildi.



Turun 193,3 kilometrelik Bodrum-Selçuk etabına, 24 takımdan 139 bisikletçi katılıyor.



Yarışın en uzun etabında bisikletçiler Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bafa Gölü, Söke-Kuşadası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaşacak.



Genel olarak düz bir parkurda mücadele edecek dünyanın en iyi bisikletçileri, yaklaşık son 30 kilometrede 3 kez tırmanış ve iniş yapacak. Sporcular, 410 metre rakımlı Meryem Ana'da tırmanış finişi gerçekleştirecek.



Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.



