Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayıma geçildi

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56'ncısı için geri sayım başladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen turda pedallar yeniden çevrilecek. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021), 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.



2019'da ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta Marmara'da koşulan turda bisikletçiler, yeniden Akdeniz ve Ege sahillerine inecek.



Dünyaca ünlü bisikletçiler, bu yıl İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde pedal çevirecek.



Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışın startı Nevşehir'de verilecek. Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. etabına ev sahipliği yapacak.



Dünyaca ünlü bisikletçiler ikinci gün Konya'da pedal bastıktan sonra Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. Beyşehir'den başlayacak 3. etap, Alanya'da sona erecek.



Yarışın 4. günü Alanya'dan Kemer'e geçecek sporcular, 5. etapta genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak Elmalı Göğübeli tırmanışını gerçekleştirecek.



Elmalı'dan sonra yeniden sahile inecek bisikletçiler, Fethiye-Marmaris ve Marmaris-Turgutreis etaplarında yarışacak. TUR 2021'in Bodrum'dan başlayacak 8. ve son etabı ise Kuşadası'nda son bulacak.



Turun etapları



56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:



1. etap: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)



2. etap: Konya-Konya (144,9 kilometre)



3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)



4. etap: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)



5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)



6. etap: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)



7. etap: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)



8. etap: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)



Küçükbakırcı: "Tarihin en iyi organizasyonu olacak"



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadarki en başarılı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonuna imza atacaklarını söyledi.



Turun bu yıl 56. kez düzenleneceğini hatırlatan Küçükbakırcı, "Tarihin en iyi organizasyonu olacak. 26 ülkeden 176 bisikletçi pedal çevirecek. 176 sporcuyla sınırlandırdığımız için katılmayanların sitemi de oldu. Kayıtlarımız tamamlandı. Büyük bir ilgi vardı. Bu da organizasyonun nasıl önemli olduğunu gösteriyor. Dünyanın en iyi misafirperverliğini yapıyoruz. Sporcular 5 yıldızlı otellerde konaklayacak." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den de Salcano ve Spor Toto takımlarının katılacağını anlatan Küçükbakırcı, televizyon yayınlarıyla ilgili, "185 ülkede yayınlanacak. Eurosports 1 bu ülkelere yayını yapacak. Türkiye'de de yayını TRT Spor yapacak" dedi.



Küçükbakırcı, pandemiyle ilgili bütün önlemlerin alınacağını da dile getirerek, "Organizasyon başlamadan bir gün önce PCR testleri yapılacak. Daha sonra 2 günde bir PCR testi olacak. Umarım hiçbir sorun olmadan organizasyonu tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



