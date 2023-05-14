Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'Ali Koç istifa' tepkisi

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına giderken, sosyal medyaya birçok ilginç görüntü yer aldı.Seçim günün en enteresan olan olaylardan bir ise, Cumhurbaşkanlığı seçim pusulasına yazılan not oldu. Ülkemizdeki bir kişi, Cumhurbaşkanı için oy kullanacağı pusulanın üstüne kalemle "Ali Koç istifa" yazdı.Sosyal medyaya düşen bu oy pusulası, kısa sürede binlerce yorum aldı.Öte yandan kullanılan bu oy geçersiz sayıldı. Sosyal medyada ülkemiz adına önemli bir seçimde böyle bir hareket yapılmasına çok sayıda kişi tepki gösterdi.