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Cumhurbaşkanlığı Kupası Hasan Şentürk'ün

"Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kupası Hasan Şentürk'ün
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07 Ekim 2018 18:36
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Condino 29" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı.

"Condino 29" isimli atıyla baraj parkurunu 37.8 saniyede hatasız tamamlayan Bursa Atlı Spor Kulübünden Hasan Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupada İstanbul Atlı Spor Kulübünden Necmi Eren, "SIEC Nectar des Roches" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Samandıra Atlı Spor Kulübünden Sencer Horasan, "Up du val Guerard" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Hasan Şentürk'e birincilik kupasını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan birlikte takdim etti.

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