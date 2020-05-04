Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve sokağa çıkma yasağı kararını da duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs sürecindeki normalleşme planı kapsamında bu hafta sonu da 31 ilde sokağa çıkma sınırlamasının devam edeceğini açıkladı.Bu açıklama kapsamında,tarihlerinde 30 büyükşehir ile Zonguldak olmak üzere 31 ildeki sokağa çıkma yasağının devam edeceği netleşmiş oldu.