Cumhurbaşkanı olmak için üniversite mezunu olmak şart mı?

Türkiye'de cumhurbaşkanı olma şartları yıllar içinde değişime uğramış olup, birçok kişi cumhurbaşkanı olmak için üniversite mezunu olmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı seçilme kriterleri, YSK kararları ve geçmiş seçimlerdeki uygulamalar bu konuda önemli ipuçları sunuyor. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI'NA GÖRE CUMHURBAŞKANI OLMA ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesi, cumhurbaşkanı adaylarının taşıması gereken nitelikleri belirlemektedir. Anayasa'nın ilgili maddesine göre, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
40 yaşını doldurmuş olmak
Yükseköğrenim mezunu olmak
Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
Bu şartlar arasında üniversite mezunu olma şartı açıkça belirtilmiştir. Yani, üniversite diploması olmayan bir kişi Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı olamaz.
ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINDA NEDEN ŞART?
Anayasa'da yer alan "yükseköğrenim mezunu olmak" şartı, yönetim bilgi ve becerisine sahip bireylerin devletin en üst kademesinde görev almasını sağlamak amacıyla konulmuştur. Devlet yönetimi ciddi sorumluluklar gerektirdiğinden, hukuk, ekonomi, siyaset bilimi gibi alanlarda eğitim almış bireylerin tercih edilmesi amaçlanmıştır.
YÜKSEKÖĞRENİM ŞARTI NE ZAMAN GETİRİLDİ?
1982 Anayasası'nda yapılan düzenlemeyle cumhurbaşkanı adaylığı için yükseköğrenim mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu değişiklikten önce, özellikle 1961 Anayasası döneminde bu konuda bir zorunluluk bulunmuyordu. Ancak 1982 Anayasası ile birlikte üniversite mezunu olmayan kişilerin cumhurbaşkanı olmasının önüne geçilmiştir.
CUMHURBAŞKANI OLMAK İÇİN HANGİ EĞİTİM BELGELERİ GEREKLİ?
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilerin yükseköğrenim mezunu olduklarını kanıtlayan bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Adayların üniversite diplomalarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları zorunludur.
Adayların eğitim durumları YSK tarafından incelenir ve üniversite mezuniyetini kanıtlayamayan kişiler aday gösterilemez.
ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYAN BİRİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR Mİ?
Hayır. Anayasa'ya göre, yükseköğrenim mezunu olmayan kişiler cumhurbaşkanı adayı olamaz. Eğer bir kişinin üniversite diploması yoksa, YSK adaylık başvurusunu reddeder.
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