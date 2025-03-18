Cumhurbaşkanı olmak için üniversite mezunu olmak şart mı?

Türkiye'de cumhurbaşkanı olma şartları yıllar içinde değişime uğramış olup, birçok kişi cumhurbaşkanı olmak için üniversite mezunu olmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı seçilme kriterleri, YSK kararları ve geçmiş seçimlerdeki uygulamalar bu konuda önemli ipuçları sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesi, cumhurbaşkanı adaylarının taşıması gereken nitelikleri belirlemektedir. Anayasa'nın ilgili maddesine göre, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

40 yaşını doldurmuş olmak

Yükseköğrenim mezunu olmak

Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

Bu şartlar arasında üniversite mezunu olma şartı açıkça belirtilmiştir. Yani, üniversite diploması olmayan bir kişi Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı olamaz.

Anayasa'da yer alan "yükseköğrenim mezunu olmak" şartı, yönetim bilgi ve becerisine sahip bireylerin devletin en üst kademesinde görev almasını sağlamak amacıyla konulmuştur. Devlet yönetimi ciddi sorumluluklar gerektirdiğinden, hukuk, ekonomi, siyaset bilimi gibi alanlarda eğitim almış bireylerin tercih edilmesi amaçlanmıştır.

1982 Anayasası'nda yapılan düzenlemeyle cumhurbaşkanı adaylığı için yükseköğrenim mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu değişiklikten önce, özellikle 1961 Anayasası döneminde bu konuda bir zorunluluk bulunmuyordu. Ancak 1982 Anayasası ile birlikte üniversite mezunu olmayan kişilerin cumhurbaşkanı olmasının önüne geçilmiştir.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilerin yükseköğrenim mezunu olduklarını kanıtlayan bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Adayların üniversite diplomalarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları zorunludur.

Adayların eğitim durumları YSK tarafından incelenir ve üniversite mezuniyetini kanıtlayamayan kişiler aday gösterilemez.

Hayır. Anayasa'ya göre, yükseköğrenim mezunu olmayan kişiler cumhurbaşkanı adayı olamaz. Eğer bir kişinin üniversite diploması yoksa, YSK adaylık başvurusunu reddeder.