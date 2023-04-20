Cumhurbaşkanı'ndan Şampiyonlar Ligi için özel karar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali için getirilecek eşya sembolik bir bedelle dağıtılabilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı'ndan Şampiyonlar Ligi için özel karar
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20 Nisan 2023 15:37
"UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali" organizasyonu kapsamında, UEFA tarafından bedelsiz olarak gönderilecek anahtarlık, bayrak gibi hediyelik ve hatıra amaçlı eşyanın bir kısmı sembolik bir bedel karşılığında dağıtılabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar çerçevesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında, organizasyonda kullanılmak veya ücretsiz dağıtılmak üzere bedelsiz olarak gönderilen ve gümrük vergilerinden muafen serbest dolaşıma sokulan eşyanın bir kısmının sembolik bir bedel karşılığında dağıtımının yapılabilmesine imkan tanındı.

 

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