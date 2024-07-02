Cumhurbaşkanı, Merih Demiral'a destek için Berlin'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programını iptal ederek, EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takıma destek olmak için Berlin'e gideceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.
AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.
UEFA SKANDALI SONRASI KARARI VERDİ
Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.
Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.
UEFA SKANDALI SONRASI KARARI VERDİ
Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1