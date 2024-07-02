Cumhurbaşkanı, Merih Demiral'a destek için Berlin'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programını iptal ederek, EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takıma destek olmak için Berlin'e gideceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı, Merih Demiral'a destek için Berlin'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.

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Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.

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Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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