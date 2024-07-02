Cumhurbaşkanı, Merih Demiral'a destek için Berlin'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.



AZERBAYCAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ



Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.



Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.



UEFA SKANDALI SONRASI KARARI VERDİ



Sabah'ın haberine göre; Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



