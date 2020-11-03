Cumhurbaşkanı, koronavirüs için yeni önlemleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.



KORONAVİRÜS SALGINI İÇİN YENİ ÖNLEMLER



"Türkiye bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımızın gücü, sağlık çalışanlarımız sayesinde bu alanda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da Sonbahar zamanında hazır hale gelecektir. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir.



Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Lokanta, restoran, pastane, berber, halı saha, internet kafe, tiyatro, konser salonu, benzeri tüm iş yerlerinde hizmet 22.00'de sona erecektir."



