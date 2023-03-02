Cumhurbaşkanı EYT imzaladı mı? Son dakika EYT Cumhurbaşkanı ne zaman imzalayacak, onaylayacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaşın beklediği karar meclisten geçti. EYT düzenlemesi, deprem nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren meclisin yeniden faaliyete geçmesiyle ilk gündem maddesi olarak sunuldu. Mecliste kabul edilen ve 4 ana maddeden oluşan EYT'nin yürürlüğe girmesi için Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Peki Erdoğan EYT'yi imzaladı mı, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte 2 Mart 2023 Resmi Gazete kararları...TBMM Genel Kurul'da kabul edilen EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması bekleniyor. Erdoğan tarafından imzalanacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Milyonları ilgilendiren gelişme için gerekli imzaların gelecek hafta içerisinde atılması bekleniyor.Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurul'a katılan 5 partiden 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı.TBMM Genel Kurulunda kabul edilen EYT Cumhurbaşkanı imzaladı mı konusuyla merak ediliyor. AK Partili milletvekillerinin girişimiyle geçtiğimiz aylarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi nedeniyle görüşmeleri 28 Şubat tarihine ertelenen EYT Resmi Gazetede yayımlandı mı 2023 konusu merak ediliyor. Son dakika EYT haberlerine göre düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanan EYT düzenlemesi yasalaşarak yürürlüğe girecek. Ardından umutla bekleyen vatandaşların başvurularına açılacak.EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar için heyecanla ve merakla bekleniyordu. Uzun soluklu bekleyişin ardından yapılan düzenleme TBMM Genel Kurulda kabul edildi. Şimdi ise EYT Resmi Gazetede ne zaman yayımlanır sorusu araştırılıyor.Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen EYT düzenlemesi için heyecan dorukta. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi beklenen ve 2 milyon 250 bine yakın vatandaşı emekliye ayıracak düzenlemenin başvuru şartları çokça merak edildi.EYT başvuru şartları 2023 şöyle:8 Eylül 1999 öncesi girişli olmak5000-5975 prim gün sayısını tamamlamakKadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışmış olmakTBMM Genel Kurulu'nda, 395 oyla kabul edilen EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı onaylaması durumunda EYT yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. EYT'liler o saatten sonra emeklilik için SGK'ya başvurabilecek.e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun. 'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın. Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.6EYT Cumhurbaşkanı imzaladı mı, EYT Resmi Gazetede yayımlandı mı Cumhurbaşkanı EYTyi ne zaman imzalayacak, EYT yürürlüğe girdi mi, hangi gün onaylanacakEmekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.- Yaş şartı tamamen kalkıyor- Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak- EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor- Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor- Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek- Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek- Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak- Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek- EYT staj konusu yasada bulunmuyor.- Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek.- SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak- EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yokYasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.