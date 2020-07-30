Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.