Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklamaları

İşte yeni açıklamalar;



KISITLAMA KARARI



Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21:00'den, Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir.



ARTIK EVLERİMİZDEYİZ



Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.



TOPLU TAŞIMADA KISITLAMA



65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.



AVM'LERDE HES KODU DÖNEMİ



Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir. Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.



TEDBİRLER SIKICA DENETLENECEK



Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.



SİGARA VE NARGİLEDEN UZAK DURALIM



Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum, lütfen kapalı mekan evlerimiz ne olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli, zararlı ürünler.



DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ



Son kabine toplantımızda yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması, hepimizin daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.



HARFİYEN UYULMASINI BEKLİYORUZ



Salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın, salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, evlerinde bile dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Bu salgına karşı en iyi tedbir, kendimizi korumaktır.



FEDAKARLIKLAR YAPMAYA MECBURUZ



Sevdiklerimizin ve diğer insanların sağlığı için üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz. Soğuk algınlığı, gribin artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımıza en büyük teşekkürümüz onlara ilave yük getirmemek olacaktır. Hastanedekileri doluluk oranlarını ne kadar aşağıda tutabilirsek, salgınla mücadelede kendimizi o derece güvende hissedebiliriz.



50 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA



İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü daha kolay bir sürece gireceğiz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gereken bağlantıları hemen kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir.



