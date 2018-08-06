Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek kupaya uzanan Akhisarspor'u tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.