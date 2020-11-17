Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni tedbirleri açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı
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17 Kasım 2020 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararları açıkladı.

İŞTE KARARLAR...
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Eğitim ara tatile kadar online sürdürülecektir.

Tüm spor organizasyonları seyircisiz oynanmaya devam edilecek."

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