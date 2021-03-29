Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı

*Kırmızı kategori illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması Cumartesi ve Pazar olarak devam edecek.



*Lokanta ve kafe gibi işletmeler, renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ile çalışabileceklerdir.



*Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonunda sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.



*Toplu iftar, sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.



*Ramazan'da lokanta ve cafe gibi işletmeler, işlemlerini paket servisle sınırlandıracaklardır. Bu uygulamalardan etkilenecek lokanta ve cafelere bazı katkılar sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.*Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.