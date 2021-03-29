Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.
*Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
*Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
*Kırmızı kategori illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması Cumartesi ve Pazar olarak devam edecek.
*Lokanta ve kafe gibi işletmeler, renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ile çalışabileceklerdir.
*Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonunda sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
*Toplu iftar, sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
*Ramazan'da lokanta ve cafe gibi işletmeler, işlemlerini paket servisle sınırlandıracaklardır. Bu uygulamalardan etkilenecek lokanta ve cafelere bazı katkılar sağlayacağız.
*Lokanta ve kafe gibi işletmeler, renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ile çalışabileceklerdir.
*Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonunda sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
*Toplu iftar, sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
*Ramazan'da lokanta ve cafe gibi işletmeler, işlemlerini paket servisle sınırlandıracaklardır. Bu uygulamalardan etkilenecek lokanta ve cafelere bazı katkılar sağlayacağız.