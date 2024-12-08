Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasetin girmediği yer mi var?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyasetin girmediği yer mi var?'
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08 Aralık 2024 22:36
Son güncelleme 08 Aralık 2024 22:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusunu cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor." dedi.

"İYİ OYNAYAN KAZANSIN"

Erdoğan, "Pazartesi günü Rizespor, Gaziantep ile oynayacak, burada. Şimdi ne diyeceğim ben? Şimdi siyasetin en popülaritesi 'iyi oynayan kazansın' derler. Burada da, iyi oynayan kazansın." ifadelerini kullandı.

"BUNA RAĞMEN DİP YAPIYOR"

Türk futbolunun dip yaptığını belirten Cumhurbaşkanı, "Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım." diye konuştu.

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