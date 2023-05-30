Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti
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30 Mayıs 2023 23:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 23.kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. 
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