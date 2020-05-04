Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir süredir mesaisini sürdürdüğü İstanbul Huber Köşkü'nden videokonferansla altıncı kez başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar alınacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS'nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS'nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.Ancak YKS'nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine milyonlarca öğrenci Twitter'dan "YKS Tarihine Dokunma" hashtag'i açmıştı. Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek. İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak.Toplantıda 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için "esnetme" formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor.Henüz konuya dair bir açıklama gelmemesine karşın YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamada; "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacak." İfadeleri kullanılmıştı.YÖK Başkanı'nın yaptığı son açıklaması şöyleydi;"Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk. Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık.COVİD-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Biz süre daha evde kalmak, tüm yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevededir. Üniversitelerimiz aslında sağlam bir zeminde duruyor. Dünyadaki üniversite sıralamasında ilk 100'deki üniversiteler bile öğrencilerine net bir öneri sunamıyor. Büyük ölçüde ana kavram belirsizlik. Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de ise online eğitim tavsiye ediliyor. Böyle bir ortamdan toplumun tüm katmanlarının, etkilendiği ortada. Türk Yüksek Öğretimi birçok ülkede olmayan tecrübeye sabittir. Bazı hususlarda kararlar aldık. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık."Bu durumla ilgili iddialar bulunsa da henüz konuyla ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama yapılmadı.Bu konuda Bilim Kurulu'nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak. Erdoğan'ın eylem planıyla ilgili 16 bakanlığın yaptığı hazırlıklar konusunda brifing alacağı, kabinenin ardından takvimin belli bölümlerini ve kademeli esnetmeyle ilgili kararları açıklaması da bekleniyor.Toplantıda, Ramazan Bayramı'na kadar geçecek üç haftalık dönemde alınacak yeni tedbirler de gündeme gelecek. Kabinede ekonomide alınacak önlemlerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki gelişmeler de ele alınacak. Önümüzdeki sürece ilişkin milyonları ilgilendiren kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor. Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.