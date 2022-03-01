Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti
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01 Mart 2022 16:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre milli motosikletçiler ile TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.

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