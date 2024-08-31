Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya alan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları kabul etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya alan sporcuları kabul etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 15:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ile '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda derece alan askerleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları ile 4-12 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenen, '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerini kabul etti. Sporcular, askerler ve antrenörlerle bir araya gelen Erdoğan, bir süre sohbet etti.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery