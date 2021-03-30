Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Letonya'yı ağırladığı maçı izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçını izledi
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30 Mart 2021 22:27
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya'yı konuk ettiği maçı statta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a hareket etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na gelişinin ardından karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Erdoğan'ı statta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası soyunma odasında kendilerini tebrik için arayan Erdoğan'ı maça davet etmişti.



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