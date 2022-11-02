Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına, milletimizin en popüler spor dalı olan futbolda çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Altyapı ve imkanlar bakımından Türk futbolu artık dünyada kendinden başarılarıyla söz ettirecek güçlü bir kapasiteye ulaşmıştır." dedi.



Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışı dolayısıyla Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile beraberindeki heyeti kabul etti.



Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin, Türk futbolunun asırlık tarihine ışık tutacağını ve bilhassa genç kuşakların ülkede futbolun bugünlere nasıl geldiğini görmelerine yardımcı olacağını belirtti.



Hiçbir ayrım yapmadan, Türk futbolunun hak ettiği konuma gelmesi için 20 yıldır tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik." ifadesini kullandı.



Türkiye genelinde yaptıkları stadyumlardan 36'sını tamamladıklarını, 6'sının yapımı sürdüğünü ve 4'ünün de proje ve ihale sürecinin devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"İnşallah onları da vakitlice tamamlayarak sporcularımızın ve sporseverlerin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Sporda son 20 yılda katettiğimiz mesafeleri elbette önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına, milletimizin en popüler spor dalı olan futbolda çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Altyapı ve imkanlar bakımından Türk futbolu artık dünyada kendinden başarılarıyla söz ettirecek güçlü bir kapasiteye ulaşmıştır. Bize düşen, elimizin altındaki imkanları en güzel şekilde değerlendirerek hayallerimizi gerçeğe dönüştürmektir. Hiç şüphesiz bunun yolu da aynı ideal etrafında kenetlenmekten geçiyor.



Sporun özünde var olan rekabet ve kazanma arzusu kulüplerimizin milli hedefler doğrultusunda bir arada çalışmasına asla mani değildir. Hele hele futbolda fanatizme ve holiganlığa kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kulüpler Birliğimizin, futbola husumetin girmesine müsaade etmeyeceğine, güncel tartışmaların futbolu zehirlemesine izin vermeyeceğine inanıyorum. Sergimiz vesilesiyle oluşan birlikteliği bu inancımın, bu beklentimizin bir tezahürü olarak görüyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız sergimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, ilk günden itibaren Türk futboluna katkı yapan, emek veren, sahalarda ter döken tüm sporcularımızı ve yöneticilerimizi şükranla, rahmetle yad ediyorum."



Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu.



