





* Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete ve paniğe kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddi. Paniğe asla kapılmayacağız. Bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız, vatandaşlarımız da kendi bireysel tedbirlerini alacak."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hayatın tüm alanını kaplayan tedbirlerle hastalıktan kurtulmayı umuyoruz. Hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim."







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs ile mücadelede tedbir paketini açıkladı.* Şehirler arası seyahatlar, valilik iznine bağlanmıştır.* Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.* Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.* Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi hiçbir şekilde toplu olarak bulunulamayacaktır.* Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.* Bu tedbirler 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanmasına karar verilmiştir.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "