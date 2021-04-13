Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından alınan yeni tedbirleri duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri...



Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları, bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya itti. Bu gidişata seyirci kalamazdık. Süreci tüm boyutlarıyla değerlendirdik, amacımız ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız 2 haftada vaka ve vefat sayılarında düşüş sağlamaktır. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımızın her birinden temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek destek vermelerini rica ediyorum.



* Hafta sonu sokağa çıkma uygulaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19:00 ve sabah 5:00 olarak güncellenmiştir.



* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.



* 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı getiriyoruz.



* Sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle devam edecektir.



* Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanların faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.



* Lokanta ve benzeri mekanlar paket ve gel-al servisiyle hizmetlerini sürdürecektir.



* Düğün, genel kurul gibi kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.



* (Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır."

