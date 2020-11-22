Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısıtmalara uyulmazsa tedbirler artabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı yayına katıldı.



Erdoğan açıklamasında koronavirüs önlemleri ile ilgili önemli bir uyarıda bulunarak 'Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler olabilir' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerine yer verdi.







